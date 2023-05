LPI-NDH: Verkehrsunfall nach gesundheitlichen Problemen des Fahrers

Artern (ots) - Unbekannte Täter beschmierten in der letzten Nacht einen Supermarkt in Artern mit insgesamt elf Graffitis. Mitarbeiter des Supermarktes in der Rudolf-Breitscheid-Straße bemerkten am Morgen die Graffitis und informierten die Polizei. Die Beamten sicherten den Tatort und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de ...

