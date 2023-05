LPI-NDH: Wohnhausbrand - Haus unbewohnbar

Leinefelde-Worbis (ots) - In den heutigen Morgenstunden bemerkten Mitarbeiter einer landwirtschaftlichen Firma in Leinefelde- Worbis einen Einbruch in ihre Geschäftsräume. Unbekannte Täter hatten sich in der Nacht, durch das Überwinden der Umzäunung und das gewaltsame Öffnen eines Fensters, Zutritt in die Räume, in der Waldstraße, verschafft. Als Beute konnten die Täter eine geringe Menge Bargeld mit sich nehmen. ...

