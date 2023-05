Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Bäckerei-Filiale

Rheine (ots)

Unbekannte sind zwischen Samstag (27.05.2023) und Sonntag (28.05.2023) in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 05.20 Uhr in eine Bäckerei-Filiale an der Elter Straße, Höhe Sandhövelstraße, eingestiegen. Um ins Gebäude einzudringen, hebelten die Täter eine Hintertür auf. Im Gebäude öffneten sie unter anderem einen Spind und durchsuchten diesen. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Rheine unter der Telefonnummer 05971/938-4215 entgegen.

