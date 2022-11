Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Alsfeld

Fulda (ots)

ED- in Gewerbe, EDEKA Markt Mücke, Bahnhofstraße

Mücke. Durch unbekannte Täter wurden insgesamt vier Elemente eines Gitterzaunes, welcher sich auf der rückwärtigen Seite des Edeka-Marktes in der Bahnhofstraße in Mücke befand, mit einem unbekanntem Schneidewerkzeug durchtrennt. Durch die entstandene Öffnung gelangten die Täter in einen Lagerbereich für Transportbehältnisse. Dort entwendeten sie, auf unbekannte Art und Weise, insgesamt 330 grüne Leergutgemüsekisten (Gesamtwert ca. 1273,-EUR), die auf vier Rollcontainern zusammengelegt waren. Anschließend konnten die Täter unerkannt vom Tatort in unbekannte Richtung flüchten. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

