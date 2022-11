Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Bäckerei - Einbruch in Keller

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Bäckerei

Schotten. In der Nacht zu Sonntag (20.11.) verschafften sich Unbekannte unbefugten Zutritt zu einer Backstube in der Straße "Zum Alten Feld". Anschließend entwendeten die Langfinger einen Tresor und verschwanden unerkannt. Der Wert des Diebesguts ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Keller

Lauterbach. Der Keller eines Hotels in der Bahnhofstraße wurde zwischen Freitag (18.11.) und Sonntag (20.11.) Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher verschafften sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zu den Kellerräumen und stahlen daraus verschiedene Werkzeuge im Gesamtwert von circa 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell