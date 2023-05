Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Ibbenbüren (ots)

Am Samstag (27.05.) ist es auf der Münsterstraße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 41-jähriger Mann aus Dissen am Teutoburger Wald fuhr gegen 11.35 Uhr mit einem Lkw auf der Münsterstraße in Fahrtrichtung Autobahn. Vor ihm fuhr ein 81-jähriger Ibbenbürener mit seinem Pedelec, ebenfalls in Richtung Autobahn. In Höhe der Hausnummer 82 wollte der Radfahrer die Fahrbahnseite wechseln. Der Lkw-Fahrer bemerkte dies und versuchte nach links auszuweichen. Der Radfahrer streifte dennoch die Ladefläche des Lkw und stürzte. Der 81-jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. der Sachschaden liegt ersten Schätzung zufolge bei etwa 100 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell