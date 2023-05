POL-ST: Metelen, Einbruch in Friseurgeschäft

Steinfurt (ots) - Am Donnerstag (25.05.2023) ist es in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 22.10 Uhr auf dem Parkplatz des VR-Stadions an der Liedekerker Straße 67 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein geparkter schwarzer Nissan Qashqai hinten links am Fahrzeugheck beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei ...

