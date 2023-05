Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Scheiben an vier Pkw eingeschlagen

Lengerich (ots)

Am frühen Freitagmorgen (26.05.) ist die Polizei durch Zeugen über einen Diebstahl aus einem Pkw aufmerksam gemacht worden. Der Fahrer eines schwarzen Audi A3 stellte sein Fahrzeug am Donnerstagabend (25.05.) gegen 22.30 Uhr am Widumweg in Höhe der Hausnummer 50 ab. Als er am Freitag gegen 02.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass die Seitenscheibe der Beifahrertür eingeschlagen war. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten die Täter ein Portemonnaie mit diversen Dokumenten. Kurz darauf erhielt die Polizei den Hinweis auf zwei verdächtige Personen im Bereich der Schillerstraße. Zeugen hatten hier verdächtige Geräusche und das Licht einer Taschenlampe bemerkt. Als sich die Zeugen bemerkbar machten, sahen sie zwei Personen fußläufig in Richtung Hölderlinstraße weglaufen. Die Zeugen stellten anschließend fest, dass das vorher verschlossene Garagentor auf unbekannte Art und Weise geöffnet war. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen zufolge aus der Garage aber nichts. Die Beamten leiteten daraufhin eine Nahbereichsfahndung ein und entdeckten an der Hölderlinstraße zwei weitere Pkw, an denen die Seitenscheiben eingeschlagen waren. Zum einen an einem blauen VW Golf und zum anderen an einem weißen Mitsubishi. Aus beiden Fahrzeugen wurde nach ersten Ermittlungen nichts entwendet. Des Weiteren informierten Zeugen an der Stettiner Straße über eine eingeschlagene Pkw-Scheibe. Hier wurde am Donnerstag (25.05.) gegen 20.00 Uhr ein grauer BMW in Höhe der Hausnummer 7 abgestellt. Am Freitagmorgen bemerkte die Fahrerin gegen 07.45 Uhr, dass die Seitenscheibe eingeschlagen war und aus dem Fahrzeug eine Handtasche entwendet worden war. Die Polizei ermittelt in allen Fällen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Lengerich: Telefon 05481/9337-4515.

