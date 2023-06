LPI-J: Hauswand beschmiert

Weimar (ots) - Am 27.06.23 gg. 15.20 Uhr wendete eine VW-Transporter-Fahrerin (47) in Weimar, An der Einmündung Seifengasse / Ackerwand. Beim Wendevorgang kollidierte sie mit der Fahrertür eines geparkten PKW Hyundai. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 2500 EUR. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

