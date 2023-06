LPI-J: Ab durch den Zaun

Jena (ots) - Wie am Dienstagvormittag bekannt wurde, versuchten Unbekannte in der Nacht von Montag zu Dienstag einen Zigarettenautomaten in der Alfred-Diener-Straße gewaltsam zu öffnen. Anhand der Spurenlage wurde versucht den Automaten aufzusprengen, was jedoch nicht gelang. Beute konnten die Täter nicht erlangen, richteten jedoch Sachschaden an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

mehr