POL-HN: PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn aus dem Neckar-Odenwald-Kreis vom 26.07.2023

Brand in Mehrfamilienhaus - Rentner erlitt tödliche Verletzungen

Zu einem Brand mit einem tragischen Ausgang kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Buchen. Gegen 00.40 Uhr brach in der Brünner Straße in einem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus in einer Wohnung im ersten Obergeschoss ein Feuer aus. Ein alleine in der Wohnung befindlicher 79-jähriger Mann wurde von der Feuerwehr aus der brennenden Wohnung gerettet und von einem Notarzt erfolgreich reanimiert. Aufgrund der Schwere der Verletzungen verstarb die Person wenig später im Krankenhaus. Gegen 01.45 Uhr war der Brand unter Kontrolle und wenig später gelöscht. Hinsichtlich der Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 500 000 Euro. In dem Gebäude befanden sich zum Zeitpunkt des Bandausbruchs 16 weitere Personen, die das Haus rechtzeitig und unverletzt verlassen konnten. Da das Gebäude derzeit nicht bewohnt werden kann, musste für vier der 16 Bewohner seitens der Stadt Buchen eine vorläufige Unterkunft vermittelt werden. Die restlichen 12 Personen fanden selbst eine vorübergehende Bleibe. Zur Brandbekämpfung setzte die Feuerwehr ca. 100 Kräfte ein. Der Rettungsdienst war unter anderem mit drei Rettungswagen, mehreren Notärzten und Notfallseelsorgern am Einsatzort. Der Bürgermeister der Stadt Buchen war ebenfalls am Brandort anwesend. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache werden am heutigen Tag durch die Kriminalpolizei Mosbach fortgeführt.

