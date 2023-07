Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung in Diskothek (29.07.2023)

Konstanz (ots)

Zwei Personen sind bei einer Auseinandersetzung am Samstagnacht in einer Diskothek in der Reichenaustraße verletzt worden. Ein 28-Jähriger geriet mit einem bislang Unbekannten auf der Tanzfläche in Streit und erlitt dabei Verletzungen. Ein 30-Jähriger, der die beiden zu trennen versuchte, bekam dabei einen Schlag des 28-Jährigen ab. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

