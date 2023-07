Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Raub auf der Reichenaustraße - Polizei sucht Zeugen (29.07.2023)

Konstanz (ots)

Ein junger Mann ist am frühen Samstagmorgen auf der Reichenaustraße ausgeraubt worden. Gegen 05.30 Uhr griffen mehrere unbekannte Täter einen 25-Jährigen - vermutlich mit einem Pfefferspray - auf Höhe der dortigen Eni Tankstelle an, schlugen auf ihn ein und entwendeten ihm dabei sein Mobiltelefon. Ein 24-Jähriger, der dem 25-Jährigen zur Hilfe kam erlitt Verletzungen durch einen Faustschlag eines der unbekannten Täter ins Gesicht. Anschließend flüchtete die 5-6-köpfige Gruppe in verschiedene Richtungen. Ein Rettungswagen brachte den verletzten 24-Jährigen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Das Kriminalkommissariat Konstanz hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Angriff beobachtet haben, oder die Hinweise auf die Identität der unbekannten Täter geben können, sich unter der Tel. 07531 995-0, zu melden.

