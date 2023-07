Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Rollerfahrer bei Sturz verletzt (29.07.2023)

Konstanz (ots)

Ein Rollerfahrer ist bei einem Sturz auf der Kreuzung Europastraße und Gartenstraße am Samstagnachmittag verletzt worden. Ein 20-Jähriger fuhr mit einem Roller hinter einem Audi eines 32-Jährigen. Als der Wagen an der Kreuzung verkehrsbedingt bremste, bremste der Rollerfahrer ebenfalls, geriet dabei jedoch auf der nassen Fahrbahnmarkierung ins Rutschen und stürzte. In der Folge prallte der Roller gegen den Audi. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell