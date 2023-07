Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Streit um Parklücke endet mit Verletzungen (29.07.2023)

Konstanz (ots)

Der Streit um eine freie Parklücke hat am Samstagmittag für einen Mann mit Verletzungen geendet. Gegen 12 Uhr "reservierte" ein 42-Jähriger eine freie Parklücke, indem er sich dazu in die Lücke stellte. Ein unbekannter Autofahrer, der ebenfalls einen Parkplatz suchte sprach den 42-Jährigen zunächst an, dass das so nicht gehe und fuhr anschließend in den Parkplatz ein, wobei er den Mann mit dem Wagen nach hinten schob, so dass sich dieser schließlich den Fuß zwischen Bordstein und Autoreifen einklemmte. Anschließend stellte der Unbekannte sein Auto ab und ging zu Fuß in die Stadt. Der 42-Jährige erlitt Verletzungen am Bein. Die Ermittlungen der Polizei zu dem Unfallverursacher dauern an.

