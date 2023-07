Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung in der Hussenstraße (30.07.2023)

Konstanz (ots)

In der Nacht auf Sonntag ist es in der Hussenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Gegen 3 Uhr gerieten zunächst zwei Männer und eine Frau im Alter zwischen 20 und 46 Jahren vor einer Bar verbal aneinander. Im Verlauf des Streits schlug der 40-Jährige dem 26-Jährigen mit der Faust gegen den Kopf, woraufhin sich der Jüngere mit einem Schlag mit einer Bierflasche gegen den Kopf des Älteren wehrte. In der Folge ging der 40-Jährige zu Boden und riss dabei die 20-Jährige, die die beiden streitenden Männer trennen wollte, mit sich. Anschließend flüchtete die Frau mit dem 26-Jährigen von der Örtlichkeit. Danach sollen vier unbekannte Täter auf den am Boden liegenden Mann eingetreten haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

