Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/ Lkr. Rottweil) Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall (30.07.2023)

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Sonntagvormittag, gegen 10.45 Uhr, ist es auf der Landesstraße 413 zu einem Unfall gekommen, bei dem sich zwei Autofahrer leicht verletzt haben. Ein 35-jähriger Fahrer eines Renault Twingo war auf der Dornhaner Straße (L 413) vom Wiesochkreisverkehr herkommend in Richtung Hochmössingen unterwegs und kam mit seinem Auto nach links auf die Gegenfahrspur. Hier prallte der Mann mit einem entgegenkommenden VW T-Roc eines 18-Jährigen zusammen. Beide Autofahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht. Ein Rettungswagen brachte den jungen VW-Fahrer in eine Klinik. Beide Wagen wurden total beschädigt. Abschlepper kümmerten sich um diese. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 35-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest mit einem Wert von über 0,7 Promille bestätigte ihren Verdacht. Der Renault-Fahrer musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Auch seinen Führerschein behielten die Polizisten ein. Er muss sich nun wegen des Verursachens eines Unfalles unter der Beeinflussung von alkoholischen Getränken verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell