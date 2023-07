Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen/ Lkr. Rottweil) Jugendlicher mit nicht versicherten Auto und ohne Führerschein unterwegs (29.07.2023)

Vöhringen (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 0.45 Uhr, ist einer Polizeistreife auf der Vöhringer Straße ein Autofahrer mit auffälliger Fahrweise aufgefallen. Auch waren an dem Wagen keine Kennzeichenschilder angebracht, weshalb die Beamten auf der Straße "Talgäßchen" eine Verkehrskontrolle durchführen wollten. Trotz Anhaltesignale erhöhte der Autofahrer seine Geschwindigkeit und fuhr am Ende der Straße "Talgäßchen" querfeldein in einen Acker. Am Ende des Ackers schanzte der Wagen über einen Graben und schlug auf der Verlängerung des Spitzwiesenweges wieder auf. Danach fuhr der junge Mann noch ein paar Meter weiter, wo dann das Auto zum Stehen kam. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass ein 15-Jähriger den nicht versicherten Wagen lenkte. Sein 14-jähriger Beifahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Eine sofortige medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Die Beamten übergaben beide Jugendliche nach den polizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den jungen Fahrer ein.

