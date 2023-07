Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Rund 8.000 Euro Blechschaden bei Unfall (30.07.2023)

Rottweil (ots)

Rund 8.000 Euro Gesamtschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Sonntagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, auf der Marxstraße passiert ist. Ein 45-jähriger Fahrer eines Renault Kadjar fuhr von einer Parkbucht am rechten Straßenrand auf die Marxstraße in Richtung Königstraße los und prallte mit einem Audi A3 einer 23-Jährigen zusammen, die auf der Marxstraße in die gleiche Richtung unterwegs war. An beiden Wagen entstand ein Sachscahden in Höhe von je 4.000 Euro.

