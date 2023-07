Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) 17-Jährige ohne Führerschein verursacht Unfall (29.07.2023)

Bad Dürrheim (ots)

Erst 17 Jahre alt ist eine Autofahrerin, die am Samstag gegen 16 Uhr auf der Schwenninger Straße einen Unfall verursacht hat. Ein 41-jähriger Mazda-Fahrer hielt an der Kreuzung zur Carl-Friedrich-Benz-Straße verkehrsbedingt an, was eine nachfolgende 17-jährige am Steuer eines Audi A 4 zu spät bemerkte und auffuhr. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Die junge Unfallverursacherin besitzt keine Fahrerlaubnis. Gegen sie ermittelt die Polizei wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Auch der Fahrzeughalter gelangt zur Anzeige da er zugelassen hat, dass die junge Frau mit seinem Auto fuhr, ohne einen Führerschein zu besitzen.

