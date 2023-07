Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarz-Wald-Baar-Kreis) Diebe klauen Geldbeutel aus Handtasche (29.07.2023)

Hüfingen (ots)

Opfer von Taschendieben ist eine Frau am Samstag gegen 16.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Straße "Lindenpark" geworden. Unbekannte klauten einer 70-Jährigen die Geldbörse aus ihrer Handtasche, die sie am Einkaufswagen hängen hatte und einen Moment unbeobachtet ließ. Im Geldbeutel befanden sich knapp 200 Euro Bargeld.

Immer wieder werden Personen beim Einkaufen Opfer von dreisten Trick- und Taschendieben. Tipps, wie man sich gegen derartige Diebstähle schützen kann, gibt es auf den Präventionsseiten der Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de .

