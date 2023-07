Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach/ Lkr. Rottweil) Jugendliche beschädigen ein Auto mutwillig- Zeugen gesucht (30.07.2023)

Lauterbach (ots)

Auf der Pfarrer-Sieger-Straße ist es am Sonntagabend, gegen 22.30 Uhr, auf dem Schulhof der Grundschule zu einer Sachbeschädigung an einem Auto gekommen. Zwei unbekannte Jugendliche, im Alter zwischen 14 und 15 Jahre, zerkratzte den hinteren linken Kotflügel eines geparkten Mercedes und richteten einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro an. Die Täter konnten noch von einer aufmerksamen Zeugin angesprochen werden, flüchteten jedoch in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Verursacher erbittet die Polizei in Schramberg unter der Telefonnummer 07422 2701-0.

