Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt/ Lkr. Rottweil) Unfall im Einmündungsbereich- rund 10.000 Euro Schaden (29.07.2023)

Hardt (ots)

Ein Unfall ist am Samstagmorgen, gegen 9 Uhr, auf der St. Georgener Straße passiert. Ein 19-jähriger Autofahrer war mit einem BMW auf der St. Georgener Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Nachdem er die Einmündung zum Lehenweg passiert hatte, bog der junge Mann in den Lehenweg doch noch ein, um zu wenden. Dabei stieß er mit einem 33-Jährigen in einem VW Touran zusammen, der hinter dem BMW fuhr und ebenfalls in den Lehenweg abbog. Der VW war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit, weshalb ihn ein Abschlepper abholte. An den Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro.

