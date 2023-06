POL-WL: Unterholzbrand ++ Seevetal/Meckelfeld - Unfallgeschädigte gesucht

Hollenstedt (ots) - Alarmanlage vertrieb Einbrecher Am Donnerstag, 15.6.2023, gegen 17:25 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Straße Alte Rennkoppel einzubrechen. Als die Täter sich an der rückwärtigen Terrassentür zu schaffen machten, lösen sie allerdings die Alarmanlage aus. Daraufhin ...

mehr