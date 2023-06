Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Alarmanlage vertrieb Einbrecher ++ Buchholz - Entgegenkommender Transporter verursacht Unfall und flüchtet

Hollenstedt (ots)

Alarmanlage vertrieb Einbrecher

Am Donnerstag, 15.6.2023, gegen 17:25 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Straße Alte Rennkoppel einzubrechen. Als die Täter sich an der rückwärtigen Terrassentür zu schaffen machten, lösen sie allerdings die Alarmanlage aus. Daraufhin flüchteten die Diebe ohne in das Gebäude gelangt zu sein.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Tel. 04181 2850.

Buchholz - Entgegenkommender Transporter verursacht Unfall und flüchtet

Auf der B3, Trelder Berg, kam es am Donnerstag, 15.6.2023, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 10:10 Uhr war eine 33-jährige Frau mit ihrem Pkw von der B 75 nach rechts auf die B3 abgebogen. Ihr folgte ein 85-jähriger Mann mit seinem Audi. Plötzlich fuhr ein Transporter, der auf der entgegenkommenden Fahrspur unterwegs war, über die durchgezogene Linie auf den Fahrstreifen der beiden PKW. Die 33-Jährige musste eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der 85-Jährige fuhr in der Folge auf den Skoda der Frau auf. Der Unfallverursachersetzte seine Fahrt in Richtung B 75 fort.

Die 82-jährige Beifahrerin im Audi wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 17.000 EUR. Zeugen, die Angaben zu dem Transporter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 bei der Polizei Buchholz zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell