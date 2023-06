Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Gefährliche Körperverletzung ++ Buchholz/Seppensen - Heimlich gefilmt - Polizei sucht mögliche Geschädigte

Buchholz (ots)

Gefährliche Körperverletzung

Auf dem Bahnhofsvorplatz an der Lindenstraße kam es am Dienstag, 13.6.2023 zu Streitigkeiten zwischen einem 23-jährigen und einem 40-jährigen Mann. Gegen 21:40 Uhr wurde die Polizei gerufen, nachdem der 23-Jährige im Verlauf des Streites plötzlich ein Schälmesser aus der Tasche gezogen und den 40-Jährigen damit oberflächlich am Arm verletzt hatte. Anschließend flüchtete der Täter. Er konnte im Rahmen der Fahndung aufgegriffen werden. Das Messer stellten die Beamten bei ihm sicher. Der 23-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von über drei Promille. Der 40-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Buchholz/Seppensen - Heimlich gefilmt - Polizei sucht mögliche Geschädigte

Die Polizei Buchholz ermittelt gegen einen 67-jährigen Mann, der im Verdacht steht, am Wochenende mehreren Frauen heimlich unter den Rock gefilmt zu haben. Der Mann war am 10.6.2023 auf einer Veranstaltung im Museumsdorf Seppensen (Straße Zum Mühlenteich) unterwegs. Gegen 18 Uhr fiel einem Zeugen auf, wie der Mann einen Rucksack, auf dem er eine kleine Kamera montiert hatte, von hinten an eine Frau heran schob, um ihr unbemerkt unter den Rock zu filmen. Als der Mann von dem Zeugen angesprochen wurde, sprühte er mit Pfefferspray um sich und versuchte zu flüchten. Er konnte jedoch von den Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Kamera und mehrere Datenträger, die der Mann bei sich hatte, wurden sichergestellt.

Ein Bereitschaftsrichter ordnete noch am Abend die Durchsuchung der Wohnung des Mannes an. Dabei wurden weitere Datenträger sichergestellt, die nun ausgewertet werden müssen. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme vor Ort konnten keine möglichen Geschädigten mehr festgestellt werden. Die Polizei Buchholz hat ein Strafverfahren wegen Verletzung des Intimbereichs durch durch Bildaufnahmen eingeleitet. Frauen, die möglicherweise im Verlauf der Veranstaltung am Samstag von dem Mann gefilmt wurden und bereits vor Eintreffen der Polizei die Veranstaltung verlassen hatten, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 zu melden.

Seevetal/Meckelfeld - Unfall im Begegnungsverkehr

Auf der Seevetalstraße kam es am Dienstag, 13.6.2023, gegen 7:35 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Mann war mit seinem Mercedes Vito auf der Straße in Richtung Maschen unterwegs, als ihm ein 58-Jähriger mit einem VW Transporter entgegen kam und plötzlich auf die linke Fahrbahnseite geriet. Hierbei prallten beide Fahrzeuge zusammen. Der Mercedes geriet in der Folge von der Fahrbahn ab und blieb in einem Graben stehen.

Der Unfallverursacher verletzte sich leicht. Der Fahrer des Mercedes blieb unverletzt. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 24.000 EUR geschätzt.

