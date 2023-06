Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Platzverweis missachtet ++ Mehrere Pedelecs gestohlen

Neu Wulmstorf (ots)

Platzverweis missachtet

Am Sonntag, 11.6.2023, gegen 23:45 Uhr, kam es in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße zu Streitigkeiten. Ein 22-jähriger Mann hatte einen anderen Gast bedroht. Als Polizeibeamte den Sachverhalt aufnahmen und ein Strafverfahren gegen den 22-Jährigen einleiteten, erteilten sie ihm auch einen Platzverweis für die Gaststätte. Der Mann versuchte dennoch, die Gaststätte wieder zu betreten. Er wurde er von den Beamten in Gewahrsam genommen. Der 22-Jährige verbrachte die restliche Nacht in der Zelle.

Neu Wulmstorf - Mehrere Pedelecs gestohlen

Auf dem Parkplatz eines Hotels an der Hauptstraße haben Diebe in der Nacht zu Sonntag reichlich Beute gemacht. Von drei dort abgestellten PKW entwendeten sie jeweils zwei auf Heckträgern mitgeführte Pedelecs, nachdem sie die zusätzlichen Diebstahlssicherungen aufgehebelt hatten. Der Gesamtwert der sechs Räder liegt bei rund 18.000 EUR. Die Tat ereignete sich zwischen 21:30 Uhr und 8:30 Uhr.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Hauptstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 33441990 bei der Polizei Neu Wulmstorf zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell