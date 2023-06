Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Motorradfahrer abgedrängt - Polizei sucht Zeugen ++ Stelle - Zeugensuche nach Sachbeschädigung

Rosengarten/Nenndorf (ots)

Motorradfahrer abgedrängt - Polizei sucht Zeugen

Am 8.6.2023, gegen 13 Uhr, kam es in der Straße Am Schulland zu einer gefährlichen Körperverletzung. Dabei war der Fahrer eines Motorrades durch den Fahrer eines Ford Transit ausgebremst und abgedrängt worden, sodass der Biker stürzte und sich leicht verletzte. Am Motorrad entstand entsprechender Sachschaden.

Der Kleintransporter mit irischen Kennzeichenschild sei dem Motorradfahrer bereits eine Woche zuvor in einem Wohngebiet aufgefallen, als die Insassen verschiedene Grundstücke betreten hatten. Am 8. Juni nun sah er das Fahrzeug erneut und wollte beobachten, was die Insassen machen. Dies bemerkte der Fahrer des Kleintransportes offenbar und versuchte, den Motorradfahrer abzuschütteln.

Die Polizei hat eine Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zeugen, denen der weiße Ford Transit möglicherweise zuvor im Wohngebiet bei der Straße Am Schulland aufgefallen ist, oder die Angaben zu den Insassen machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Stelle - Zeugensuche nach Sachbeschädigung

Im Zeitraum vom 03.06.23 bis 05.06.23 wurde ein Pkw Skoda in der Straße Grasweg/ Ecke Meisenweg durch eine bislang unbekannte Person großflächig zerkratzt und dadurch beschädigt. Diverse Schäden sind am gesamten Pkw vorhanden. Mittels spitzem Gegenstand muss der Täter die Beschädigungen verursacht haben. Laut der Geschädigten sei es bereits in der Vergangenheit zu leichten Schäden durch Zerkratzen am selben Pkw durch eine unbekannte Person gekommen.

Die Polizei sucht nun Zeugen für den genannten Zeitraum sowie mögliche weitere Geschädigte, welche ihren Pkw an derselben Anschrift geparkt haben.

Zeugen und weitere Geschädigte melden sich bitte bei der Polizeistation Stelle unter 04174 668980 oder bei der Polizei Winsen (Luhe) unter 04171-79690.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell