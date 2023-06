Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Bei Einschleichdiebstahl beobachtet ++ Winsen - Radfahrer beim Überholen erfasst

Winsen/Luhdorf (ots)

Bei Einschleichdiebstahl beobachtet

Am Montag, 12.06.2023 haben sich zwei Männer durch eine offenstehende Eingangstür in ein Einfamilienhaus am Sandbergenweg geschlichen und mehrere Handtaschen an sich genommen. Als sie gegen 11.30 Uhr das Haus wieder verließen, wurden sie von einem Zeugen gesehen und angesprochen. Daraufhin warfen sie die Taschen von sich und flüchteten zu Fuß. Im Rahmen der Fahndung konnten Beamte wenig später eine Gruppe von vier Männern überprüfen. Auf zwei von Ihnen passte die Personenbeschreibung, die der Zeuge abgegeben hatte. Ein Mann war bereits wegen Einschleichdiebstahls polizeilich in Erscheinung getreten. Die vier Männer im Alter von 20, 28, 29 und 31 Jahren wurden vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden sie wieder entlassen.

Winsen - Radfahrer beim Überholen erfasst

Ein 81-jähriger Mann hat am Montag, 12.06.2023, einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem zwei Radfahrer leicht verletzt wurden. Gegen 18.25 Uhr befuhr der Mann mit seinem Toyota die Dorotheenstraße und überholte einen 17-jährigen Radfahrer. Hierbei erfasste er den Radfahrer, sodass dieser stürzte. Ein zweiter, ebenfalls 17-jähriger Radfahrer fuhr auf den ersten auf und kam auch zu Fall.

