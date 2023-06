Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Festnahme durch Spezialeinsatzkräfte nach Bedrohung mit Machete ++ Toppenstedt - Scheunenbrand ++ Buchholz - Erneut Sachbeschädigung an Schule ++ u. w. M.

Neu Wulmstorf (ots)

Festnahme durch Spezialeinsatzkräfte nach Bedrohung mit Machete

Ein 27-jähriger Mann hat in der Nacht zu heute für einen längeren Polizeieinsatz gesorgt. Am Sonntag, 18.6.2023, gegen kurz nach 21 Uhr, war die Polizei in die Schifferstraße gerufen worden. Zeugen hatten gemeldet, dass ein Bewohner des Hauses im Treppenhaus randaliert und Nachbarn beschimpft und bedroht habe. Als die Beamten an der Wohnungstür des Mannes klingelten, öffnete er die Tür und hielt eine Machete drohend in Richtung der Beamten. Diese zogen ihre Waffen und gingen auf Distanz. Der Mann schloss die Wohnungstür wieder. Sofort wurden weitere Kräfte herangezogen und das Haus umstellt. Versuche, mit dem Mann Gespräche zu führen, schlugen fehl. Letztlich wurde die Wohnung gegen 3 Uhr durch Spezialeinsatzkräfte betreten. Der 27-Jährige konnte widerstandslos festgenommen werden. Ihm wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen, um eine mögliche Beeinflussung durch Alkohol oder andere Drogen feststellen zu können.

Nach ärztlicher Begutachtung, bei der keine Hinweise für eine fortgesetzte Eigen- oder Fremdgefährdung festgestellt wurden, durfte der 27-Jährige gegen Mittag die Dienststelle wieder verlassen. Gegen ihn wird nun u.a. wegen Bedrohung und Sachbeschädigung ermittelt.

Toppenstedt - Scheunenbrand

Am Sonntag, 18.6.2023, gegen 8:55 Uhr, gingen mehrere Meldungen bei der Rettungsleitstelle des Landkreises Harburg ein. Erste Zeugen, die auf der A7 unterwegs waren, hatten kurz vor der Anschlussstelle Thiehope im Vorbefahren ein Feuer in einem Ort nahe der Autobahn gemeldet. Wenig später konnte die Meldung konkretisiert werden. In Toppenstedt war eine Scheune in der Straße Wiehweg in Brand geraten. Die Feuerwehren aus Toppenstedt und mehreren umliegenden Ortschaften wurden alarmiert. In der Spitze waren rund 180 Rettungskräfte im Einsatz. Die Scheune, die auf einem landwirtschaftlichen Anwesen stand, wurde durch das Feuer massiv beschädigt. Ebenso darin befindliche Maschinen und ein großes Heuballenlager. Den Schaden schätzt die Polizei vorläufig auf mindestens 60.000 EUR. Möglicherweise war das eingelagerte Heu durch Selbstentzündung in Brand geraten. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizei Winsen übernommen.

Buchholz - Erneut Sachbeschädigung an Schule

In der Nacht zu Sonntag, 18.6.2023, kam es am Gymnasium am Kattenberge zu Sachbeschädigungen. Unbekannte hatten zwei Fensterscheiben mit Steinen beworfen und mit Farbe die Fassade beschmiert. In der Vergangenheit war es bereits mehrfach zu Beschädigungen von Fensterscheiben an dem Gebäudekomplex gekommen. Die Polizei nimmt Hinweise. Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Seevetal/Hittfeld - Bei Sturz schwer verletzt

Ein 58-jähriger Mann hat sich bei einem Verkehrsunfall auf der Straße am Göhlenbach am Sonntagabend, 18.6.2023, schwer verletzt. Der Mann war gegen 19 Uhr mit einem E-Scooter auf dem Geh- und Radweg in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Aus noch unklarer Ursache geriet der Mann ins Straucheln und stürzte. Hierbei zog er sich schwere Kopfverletzungen hinzu. Der 58-Jährige kam in ein Krankenhaus.

Elbmarsch/Bütlingen - Jugendliche verbal belästigt

Am Freitag, 16.06.2023, gegen 21.25 Uhr, wurde die Polizei nach Bütlingen gerufen. Zwei 15-jährige Jugendliche waren kurz zuvor an einer Bushaltestelle in der Bütlinger Straße ausgestiegen und anschließend von einem Mann angesprochen worden. Hierbei begann der 27-Jährige, die beiden jungen Frauen verbal zu belästigen. Nachdem sie Angehörige telefonisch herbeigerufen hatten, entfernte sich der 27-Jährige vor Eintreffen der Polizei. Er konnte aber durch einen Zeugen identifiziert werden. Die Polizei hat ein Verfahren eingeleitet und prüft mögliche strafrechtliche Verstöße.

