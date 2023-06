Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum 16.06.2023, 12:00 Uhr bis 18.06.2023, 12:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots)

Winsen Luhe - Einbruchdiebstahl aus Mehrfamilienhaus Im Zeitraum von Samstag, 23:30 Uhr, bis Sonntag, 03:40 Uhr, hebelten unbekannte Täter zunächst das auf Kippstellung stehende Kellerfenster auf. Anschließend wurde die Wohnungseingangstür einer Wohnung im Obergeschoss aufgebrochen. Nach Tatbegehung entkamen die Täter mit dem in der Wohnung aufgefundenen Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Scharmbeck - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Am frühen Samstagabend wurde die Polizei Winsen (Luhe) zu einem Verkehrsunfall ohne Verletzte nach Scharmbeck gerufen. Laur Erstmeldung war dort eine 50-jährige Autofahrerin in einen Zaun gefahren. Bei der Unfallaufnehme stellten die Beamten fest, dass die Autofahrerin mit 2,42 Promille erheblich alkoholisiert war. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Stelle - Ausflug mit Krankenfahrstuhl

Am Samstagmorgen fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Winsen in Stelle ein Krankenfahrstuhl mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen auf, welcher auf dem Gehweg der Lüneburger Straße geführt wurde. Bei der Kontrolle staunten die Beamten nicht schlecht als sich herausstellte, dass der Fahrer ein 9-jähriger Junge war, welcher Großmutters Krankenfahrstuhl stibitzt hatte. Der Junge wurde wohlbehalten an den Vater übergeben.

Winsen Luhe - Suche nach demenzerkrankter Person Am Samstag gegen 16:00 Uhr wurde eine demenzkranke 83-jährige männliche Person als vermisst gemeldet. Diese sollte zuletzt gegen 12:00 Uhr gesehen worden sein. Aufgrund der vorherrschenden hohen Temperaturen sowie des körperlichen Gesamtzustandes der Person konnte eine Dehydration und damit einhergehende Gefahr für Leib oder Leben nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund dessen wurden umfangreiche Suchmaßnahmen auch unter Einbindung von Personenspürhunden durchgeführt. Eine Rundfunkdurchsage wurde veranlasst. Glücklicherweise konnte der Mann gegen 21:30 Uhr im Innenstadtbereich durch Beamte des PK Winsen aufgefunden und nach einer rettungsdienstlichen Untersuchung an Familienangehörige übergeben werden.

Seevetal - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Am Freitag, gegen 21:00 Uhr, kam es auf der L213 in Seevetal-Fleestedt zu einem Verkehrsunfall mit 2 Pkw und augenscheinlich hohem Sachschaden. Ein 41-jähriger Beteiligter entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Der Mann konnte durch die eingesetzten Beamten an der Halteranschrift angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,33 Promille. Zudem stand der Beteiligte unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Medikamenten. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Tel.-Nr. 04105-6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

