Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Unbekannter beschädigt zwei Autos auf der Geißhaldenstraße- Hinweise erbeten (29./30.07.2023)

Schramberg (ots)

Ein Unbekannter hat im Zeitraum von Samstag, 23.45 Uhr, bis Sonntag, 0.30 Uhr, zwei auf der Geißhaldenstraße geparkte Autos beschädigt. Der Täter riss die an den Kofferraumklappen angebrachten Mercedessterne halb beziehungsweise vollständig ab, nahm diese jedoch nicht mit. Hierdurch verursachte der Unbekannte an jedem Wagen einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise auf den Täter erbittet die Polizei in Schramberg unter der Telefonnummer 07422 2701-0.

