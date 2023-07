POL-KN: (Rottweil) Vorfahrtsunfall auf der Bundestraße 14- rund 9.000 Euro Schaden (28.07.2023)

Hardt (ots) - Ein Unfall ist am Samstagmorgen, gegen 9 Uhr, auf der St. Georgener Straße passiert. Ein 19-jähriger Autofahrer war mit einem BMW auf der St. Georgener Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Nachdem er die Einmündung zum Lehenweg passiert hatte, bog der junge Mann in den Lehenweg doch noch ein, um ...

mehr