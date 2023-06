Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbrecher wurde gestört

Ratzeburg (ots)

26. Juni 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 23.06.2023 - Geesthacht

Bereits am 23.06.2023, gegen 02.30 Uhr, kam es in der Straße "Am Ilensoll" in Geesthacht zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gelang der unbekannte Täter durch die gewaltsam geöffnete Terrassentür in die Räumlichkeiten des Hauses. Die Hausbewohnerin wurde durch Geräusche hellhörig und ging diesen nach. Dabei traf sie im Wohnbereich auf einen Unbekannten, der sofort durch die offene Terrassentür unerkannt flüchtete. Dennoch entwendete er einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag.

Die Kriminalpolizei in Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 040/727707-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell