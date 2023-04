POL-PDWIL: polizeiliche Präsenz in der Innenstadt durch Fußstreife

Daun (ots) - Völlig kurios verlief ein Sachverhalt wegen Unterschlagung eines Mobiltelefons am 05.04.2023 im Bereich von Daun. Eine 57-jährige Geschädigte aus dem Bereich der VG Daun war im REWE-Markt in Daun-Pützborn zum Einkauf gewesen. Sie ließ nach dem Einkauf ihr Mobiltelefon in einem Einkaufskorb des Marktes versehentlich zurück. Als sie den Verlust bemerkte und sie zum Markt zurückkehrte, hatte ein bisher unbekannter Täter das Handy bereits an sich genommen ...

