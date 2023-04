Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ladendiebstahl

Daun (ots)

Am 05.04.2023 gegen 09:00 Uhr begab sich ein 87-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Manderscheid in den HIT-Markt in Daun und entwendete hier mehrere Lebensmittel.

Die Person wurde anhand der vorhandenen Videoüberwachung als "Stammkunde" erkannt und letzt-lich durch die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun ermittelt.

Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell