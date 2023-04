POL-HSK: Einladung für Medienvertreter - Vorstellung der neuen Wachleiter der Polizeiwachen Brilon und Meschede

Hochsauerlandkreis (ots) - Olsberg: Im Zeitraum zwischen dem 5. Und 12. April sind Unbekannte in ein Ferienhaus in der Straße "Am Kleinscheid" eingebrochen. Die Täter warfen ein Fenster ein und verschafften sich so Zugang zu dem Gebäude. Es wurden Speisen und Getränke im Haus verzehrt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

