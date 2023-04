Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfallbeteiligte und Zeugen gesucht

Marsberg/Meschede/Arnsberg (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise in drei Sachverhalten.

Marsberg: Am Mittwoch gegen 10:50 Uhr beabsichtigte ein grauer VW Touran einen LKW mit Anhänger auf der B 7 zu überholen. Während des Überholvorgangs kam dem PKW ein roter Opel Corsa entgegen. Alle beteiligten Fahrzeuge leiteten eine Vollbremsung ein, sodass ein Zusammenstoß verhindert werden konnte. Der Fahrer / die Fahrerin des roten Opel Corsa wird gebeten, sich zur weiteren Sachverhaltsklärung mit der Polizei in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711 in Verbindung zu setzen.

Meschede: Am 3. April gegen 21:10 Uhr beabsichtige ein Fußgänger die Straße "Am Hügel" zu überqueren. Ein heranfahrendes Auto berührte den Fußgänger am Bein und fuhr weiter in Richtung Hauptstraße. Zeugen werden gebeten, sich zur weiteren Sachverhaltsklärung mit der Polizei in Meschede unter der 0291 / 90 200 in Verbindung zu setzen.

Arnsberg: Am Sonntag gegen 23:30 Uhr ereignete eine Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. Am Kreuzungsbereich Habichtshöhe / Kreuzkirchweg beschädigte der Fahrer eines schwarzen Ford Fiesta einen geparkten Pkw und eine Hecke. Der Ford Fiesta wurde am Unfallort zurückgelassen. Der Fahrer flüchtete. Zeugen werden gebeten, sich zur weiteren Sachverhaltsklärung mit der Polizei in Arnsberg unter der 02932 / 90 200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell