Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei warnt vor Einschleichdieben

Ratzeburg (ots)

21. Juni 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 19.06.2023 - Ratzeburg

Die Polizei warnt vor sogenannten Einschleichdieben, die im Raum Ratzeburg unterwegs sind. Einschleichdiebe begeben sich in unverschlossene Häuser und stehlen Bargeld aus Portemonnaies und Geldverstecken oder andere schnell zu greifende Wertgegenstände und verlassen die Örtlichkeiten umgehend.

Es wurden bislang Taten in der Sudeten- und der Memeler Straße angezeigt. Die Senioren hielten sich jeweils am 19.06.2023 im Garten bzw. Vorgarten auf, und bemerkten so nicht, dass Unbekannte durch die unverschlossenen Türen die Häuser betraten und dort nach Diebesgut suchten. In einem Fall erfolgreich, denn sie entwendeten Bargeld aus einem Portemonnaie.

In der Melemer Straße traf die Hauseigentümerin zudem auf den verdutzten Dieb in ihren Räumlichkeiten. Dieser hatte bereits Schubladen geöffnet. Zum Glück ließ er beim entdeckt werden alles zurück, so dass der Seniorin kein Schaden entstand.

Die Polizei bittet vor dem Hintergrund um erhöhte Aufmerksamkeit.

Auch beim nur kurzem Verlassen des Hauses nutzen Diebe die Gelegenheit, um sich durch offenstehende oder nicht abgeschlossene Türen unbemerkt ins Haus zu schleichen. Die Täter haben es in der Regel auf leicht zu transportierende Wertgegenstände wie Bargeld und Schmuck abgesehen. Wer verdächtige Personen auf seinem Grundstück oder gar in seinem Haus bemerkt, der sollte umgehend die Polizei über 110 anrufen.

