Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei entwendete Zigarettenautomaten beschäftigen die Kriminalpolizei

Ratzeburg (ots)

21. Juni 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 17./18.06.2023 - Klein Zecher / Schmilau

Die Kriminalpolizei Ratzeburg ermittelt in zwei Fällen von entwendeten Zigarettenautomaten. In der Nacht vom 17.06.2023 auf den 18.06.2023 verschwand aus der Hauptstraße in Klein Zecher ebenso ein aufgestellter Zigarettenautomat wie am 18.06.2023, gegen 03.55 Uhr, aus der Dorfstraße in Schmilau.

In beiden Fällen wurde jeweils auf den Standfuß der Automaten gewaltsam eingewirkt, so dass diese im Ganzen entwendet werden konnten.

Am 18.06.2023, gegen 13.30 Uhr, fand ein Spaziergänger in einem Waldstück bei Salem einen Automaten wieder auf, allerdings vollständig geleert.

Tatzusammenhänge werden derzeit geprüft.

Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Wer hat an den genannten Tatorten verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen. Hinweisgeber melden sich bitte bei den Beamten unter der Telefonnummer 04541/809-0.

