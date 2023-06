Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Bränden in Lauenburg gesucht

Ratzeburg (ots)

19. Juni 2023 | Kreis Stormarn - 19.06.2023 - Lauenburg

Heute (19. Juni 2023) in den frühen Morgenstunden kam es zu zwei Bränden in der Berliner Straße und im Büchener Weg in Lauenburg.

Gegen 04:00 Uhr wurde von Anwohnern Rauch im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Lauenburg gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten der Polizeistation Lauenburg fest, dass im Hausflur mehrere Tageszeitungen unterhalb des Briefkastens stark qualmten. Die Feuerwehr brachte den Stapel aus dem Haus und löschte das Feuer.

Um 04:15 Uhr wurden auf einem Hinterhof in der Büchener Straße zwei brennende Müllcontainer gemeldet. Der Feuerschein war vom ersten Brandort deutlich zu erkennen. Die Feuerwehr löschte diesen Brand ebenfalls.

In beiden Fällen kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt mehr als 800 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtig Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Berliner Straße und dem Büchener Weg in Lauenburg beobachtet oder kann Angaben zu den Bränden machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Geesthacht unter der Telefonnummer: 04152/ 8003-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell