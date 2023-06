Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Auffahrunfall beim Harmsdorfer Kreuz auf der B 208

Ratzeburg (ots)

23. Juni 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 23.06.2023 - B 208 / Harmsdorf

Heute Vormittag, gegen 11.00 Uhr, kam es auf der B 208 in Höhe des Harmsdorfer Kreuzes zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 40-jähriger Hamburger mit einem VW Bus die B 208 aus Richtung Bad Oldesloe kommend in Fahrtrichtung Ratzeburg. Der Hamburger beabsichtigte in der Einmündung am Harmsdorfer Kreuz nach rechts in Richtung Harmsdorf einzufahren. Ein ihm nachfolgender 33-jähriger Ford-Fahrer aus dem Ratzeburger Umland erkannte diese Verkehrssituation, aus noch ungeklärter Ursache, zu spät und fuhr auf den VW Bus auf. Durch die Wucht des Aufpralles kippte der VW Bus auf die Fahrerseite und kam im Bereich einer Verkehrsinsel zum Erliegen.

Beide Fahrzeugführer zogen sich durch den Unfall schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu und wurden umgehend in Krankenhäuser gebracht.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

