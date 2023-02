Polizei Köln

POL-K: 230221-4-K Zwei Tatverdächtige nach versuchten Wohnungseinbrüchen festgenommen

Köln (ots)

Dank aufmerksamer Zeugen haben Polizisten am Montagnachmittag (20. Februar) nach versuchten Wohnungseinbrüchen in Braunsfeld und der Innenstadt zwei Tatverdächtige (w45, m28) festgenommen.

Gegen 15.30 Uhr soll die 45-Jährige versucht haben, das Küchenfenster einer Wohnung in der Geilenkircher Straße aufzuhebeln. Der 37-Jährige Wohnungsinhaber befand sich jedoch gerade zu Hause und sprach die Tatverdächtige an. Als die in Richtung Stolberger Straße flüchtete, wählte der Kölner den Notruf und folgte der Frau. Ein Beamter der Leistelle lotste ein Streifenteam heran. Die Polizisten nahmen die Frau auf dem Maarweg fest. Sie soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

In einem zweiten Fall wurde ein Streifenteam gegen 17.30 Uhr in der Kölner Innenstadt von einem Passanten auf einen 28 Jahre alten Mann aufmerksam gemacht, der seit einigen Minuten versucht haben soll, mit einem Schlüssel, den er zuvor aus dem Briefkasten "geangelt" haben soll, in ein Mehrfamilienhaus auf der Bismarckstraße zu gelangen. Bei dem Mann fanden die Polizisten weitere Schlüssel anhand derer ihm zwei weitere Einbrüche in einem Studentenwohnheim auf der Venloer Straße zugeordnet werden konnten. Die Einsatzkräfte nahmen den aus Algerien stammenden Mann, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, fest. Er soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (cw/cs)

