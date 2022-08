Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim

RNK - Angebranntes Essen führt zu Rauchentwicklung

Dossenheim / RNK (ots)

Am Samstagmittag wurde gegen 13:00 Uhr eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Eduard-Mörike-Straße in Dossenheim gemeldet.

Kurz nachdem die freiwillige Feuerwehr sich Zugang zur verrauchten Wohnung verschafft hatte, kehrten auch die Eigentümer der Wohnung zum Anwesen zurück.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte die Rauchentwicklung ihren Ursprung in angebranntem Essen, dass in der Küche auf dem Herd stand. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt und es entstand nur geringer Sachschaden./MG

