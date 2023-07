POL-KN: (VS-Schwenningen) Vier Männer in Auseinandersetzung verwickelt (30.07.2023)

Bad Dürrheim (ots) - Erst 17 Jahre alt ist eine Autofahrerin, die am Samstag gegen 16 Uhr auf der Schwenninger Straße einen Unfall verursacht hat. Ein 41-jähriger Mazda-Fahrer hielt an der Kreuzung zur Carl-Friedrich-Benz-Straße verkehrsbedingt an, was eine nachfolgende 17-jährige am Steuer eines Audi A 4 zu ...

mehr