Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Handfester Streit mit mehreren Beteiligten

Gera (ots)

Gera: Aufgrund einer gemeldeten Schlägerei mit mehreren Beteiligten rückten gestern Nachmittag (15.12.2022), gegen 15:15 Uhr Polizeistreifen in die Schillerstraße aus. Kurz zuvor gerieten insgesamt 5 Personen (m/w) im Alter zwischen 29 und 38 Jahre derart in Streit, dass sie körperlich aneinandergerieten. Im Anschluss flüchtete ein Teil der Beteiligten mit dem Fahrzeug, welches in der Fröbelstraße gestellt werden konnte. Mehrere der Beteiligten wiesen diverse Verletzungen auf, so dass sie medizinisch versorgt wurden. Die Geraer Polizei ermittelt nun zum Fall und sucht nach Zeugen. (KR)

