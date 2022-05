Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem Opel hinterlassen, der am Montag zwischen 11 Uhr und 11.35 Uhr im Wildsteinweg abgestellt war. Der Unfallverursacher streifte die Fahrzeugseite des Opel und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen unter Tel. 07571/104-0 um Hinweise.

Bad Saulgau

Müll illegal abgelagert

Mehrere Säcke mit Sperrmüll sowie Elektroschrott hat ein Unbekannter in jüngster Zeit auf dem Parkplatz Galgensteige an der B 32 illegal abgelegt. Ein Zeuge hatte den Abfall am Montag festgestellt und der Polizei gemeldet. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Bad Saulgau

Pkw beschädigt

Durch mehrere Kratzer im Fahrzeuglack hat ein Unbekannter mutwillig einen Skoda in der Werderstraße beschädigt. Der Pkw war am Montag in der Zeit zwischen 9.30 Uhr bis 11 Uhr auf einem Parkplatz abgestellt, als die Fahrerin bei der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug die Beschädigungen feststellen musste. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 800 Euro beziffert. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise werden unter Tel. 07581/482-0 entgegengenommen.

Pfullendorf

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand am Montag gegen 11.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Omnibus. Die 59-jährige Lenkerin des Omnibusses wollte von der von der Adolf-Kolping-Straße nach links in die Martin-Schneller-Straße abbiegen. Aufgrund der Fahrzeuggröße hatte die Fahrerin links geblinkt, sich jedoch nicht vollständig nach links auf die Abbiegespur eingeordnet. Der 82-jährige Fahrer eines Renault erkannte die Verkehrssituation offensichtlich nicht und überholte den Omnibus während des Abbiegevorgangs auf der Abbiegespur. Bei der Kollision blieben alle Beteiligten unverletzt. Nach der Unfallaufnahme konnten die Fahrzeuglenker ihre Fahrt fortsetzen.

Pfullendorf

Fahrer kommt von Fahrbahn ab

Von der Fahrbahn auf das Bankett abgekommen ist am Montag gegen 6.45 Uhr der 28-jährige Fahrer eines Mazda in einer Linkskurve auf der L 201 zwischen Denkingen und Pfullendorf. Der Fahrzeuglenker überfuhr mit seinem Pkw hierbei ein Verkehrszeichen, sodass insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro entstand. Als Grund für das Abkommen nannte der 28-Jährige, dass er plötzlich niesen musste und hierbei sein Fahrzeug kurzzeitig nach rechts gelenkt habe.

