POL-GT: Nachtrag zu: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Leichenfund im Kreis Gütersloh - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Unbekannte Täter haben in den Nächten von Freitag auf Samstag sowie von Samstag auf Sonntag (14.07. - 16.07.) an bislang fünf bekannt gewordenen Tatorten Autos geöffnet und diese nach Diebesgut durchsucht. Die Tatorte lagen in den Fällen zweimal an der Kaiserstraße und zudem an der Eickhoffstraße, Schulstraße und an der Kahlertstraße. Aus den aufgebrochenen Pkw nahmen die ...

