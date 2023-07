POL-BI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Leichenfund im Kreis Gütersloh

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Schildesche- Eine Bielefelderin traf am Donnerstagabend, 13.07.2023, auf einen Täter, der ein Gartenhaus aufgebrochen hatte. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 18:20 Uhr überraschte eine Bielefelderin in ihrem Garten im Mergenthaler Weg, nahe dem Horstheider Weg, einen ihr unbekannter Mann, der sich an ihrem Gartenhaus zu schaffen machte. Als sie um Hilfe rief, eilte ihr ein Nachbar zur ...

