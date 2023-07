POL-BI: Gartenhausaufbrecher gelingt die Flucht

Bielefeld (ots) - (MS) Am Donnerstagnachmittag befuhr nach aktuellem Ermittlungsstand ein 34-jähriger Bielefelder mit seinem Pedelec die Jöllenbecker Str. in Richtung auswärts. In Höhe der Straße Am Meierteich kam ihm ein Radfahrer auf seinem Radweg entgegen. Der 34-jährige konnte eine Kollision durch ein Ausweichmanöver mit dem entgegenkommenden verhindern. Durch das Ausweichen touchierte er mit seinem ...

mehr